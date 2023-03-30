腎結石發作會讓人劇烈疼痛，如何避免引發關注，有民眾疑惑補鈣是否會增加腎結石的機率，醫師表示，研究顯示，增加鈣質攝取反而可減少腎結石的發生率，而吃太鹹真的會增加腎結石機率，另外體重過重也會增加結石生成機率。

義大醫院預防醫學科主任洪暐傑在其臉書粉專表示，許多患者因骨鬆需要補鈣，但又擔心補鈣會造成腎結，因此他引用一篇2014年發表在泌尿科權威雜誌《The Journal of Urology》的論文說明。該論文針對8萬人的飲食與腎結石相關性進行研究，結果發現，增加鈣質攝取可減少5~29%腎結石機率，增加鈉（鹽分）攝取會增加11~61%腎結石機率，此外，過胖也會增加19~101%腎結石機率。

他說明，補鈣之所以會降低結石機率，是因血中的鈣質太少會導致低血鈣，讓副甲狀腺素亢進，副甲狀腺素亢進會再從人體骨骼提領鈣質至血液中，並增加小腸對鈣質的吸收，從而增加尿液排出鈣質的量，而尿液的鈣質增加時，易增加腎結石的機會，「因此補充足夠的鈣質可避免低血鈣，進而預防腎結石。」

至於吃太鹹也會增加腎結石機率的原因，洪暐傑說明，是因飲食過鹹會增加血中的鈉離子，自然會從尿液排出較多鈉離子，同時讓尿液排出較多的鈣，因此結石機率會增加；此外，尿液排出較多的鈣會使血中的鈣減少、導致低血鈣，再引發副甲狀腺素亢進，因而再增加腎結石的機率。