聊天對象突然不回訊息，不少人擔憂被封鎖。一名女網友分享，近日曖昧對象說這幾天不能聊天，讓她突然懷疑自己被封鎖了，與朋友實測發現，如果對方的Line首頁原本就設定顯示生日，被封鎖以後將會無法看到生日的欄位，不過，這只有在對方本來就有設定顯示生日才有效。

一名女網友昨在Dcard上發文說，曖昧對象突然說這幾天無法回訊息，讓她覺得很奇怪，偷偷跑到對方的Line主頁上查看，發現本來在主頁上的生日欄位消失了，讓她開始懷疑自己該不會是被封鎖了吧？

女網友表示，之前聽過「打電話」給對方測試是否被封鎖的方法，如果對方有接或有其他回應，就代表沒有封鎖她，而她本來很想嘗試，但又覺得萬一是自己多想，屆時對方接起來以後恐會很尷尬 ，後來看到網路上說「主頁是否顯示生日」也可以測試是否被封鎖，便抓了自己的朋友來試看看，結果發現真是被封鎖了才會看不到對方的生日。

女網友指出，朋友的首頁有設定顯示生日，但當朋友將她封鎖以後，生日的欄位就莫名消失了，這一瞬間她也肯定自己是被曖昧對象給封鎖了。不過，要用這個方法確認是否被封鎖，必須要對方本來就有設定在主頁顯示生日才有用。

現在許多人會在Line主頁上設定顯示生日（左），某天若突然看不到生日欄位（右）恐是被封鎖了。（圖／翻攝自Line）

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO下一個會更好，也有人推薦「送貼圖或主題」也是很好的測試方法，而且非常簡單又隱晦，選好貼圖點對方的姓名，按確定之後，如果立刻顯示「xxx已擁有這組貼圖」，測試很多組不同的冷門貼圖，如果都是這樣的結果，那麼有很高機率就是被封鎖了。