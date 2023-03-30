台南關廟區南雄路一處資源回收廠今下午1點50分傳出火警。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南資源回收廠火警，黑煙直竄天際24輛消防車灌救中。

台南市關廟區南雄路一處資源回收廠今天下午1點50分傳出火警，火災現場冒出熊熊火焰，黑色濃煙直竄天際，台南市消防局受理高雄市轉報，陸續派遣24車49人到場馳援，由於現場堆滿回收等各式雜物，火勢迅速延燒，所幸沒有人員受困，目前警消正全力灌救中。