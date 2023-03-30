台南資源回收廠火警 黑煙直竄天際24輛消防車灌救中 14:352023/03/30 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南關廟區南雄路一處資源回收廠今下午1點50分傳出火警。(讀者提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南關廟區南雄路一處資源回收廠今下午1點50分傳出火警。(讀者提供／曹婷婷台南傳真) 台南資源回收廠火警，黑煙直竄天際24輛消防車灌救中。 訂閱影音： 中時新聞網 台南市關廟區南雄路一處資源回收廠今天下午1點50分傳出火警，火災現場冒出熊熊火焰，黑色濃煙直竄天際，台南市消防局受理高雄市轉報，陸續派遣24車49人到場馳援，由於現場堆滿回收等各式雜物，火勢迅速延燒，所幸沒有人員受困，目前警消正全力灌救中。 瑞芳拼裝載菜車疑煞車失靈失控撞電桿 駕駛送醫仍不治 高雄頂樓加蓋民宅失火 70歲翁受困燒死 24輛消防車灌救中 北市內湖地下室濃煙竄列三級火警 消防人員助2人脫困 #關廟 #回收廠 #火警 #台南市 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 型男消防員用畫筆繪製救災實境 南市消防局發表繪本 10:242023/03/28 社會 行善不落人後 新北消防局獲捐消防車輛及高階生理監視器 11:282023/03/30 社會 新北消防小隊長酒後脫序 搭霸王車、踹警遭記過處分 19:342023/03/28 社會 中華電信線路異常 新北消防局119專線一度不通 20:342023/03/29 社會 台東知本溼地大火釀生態災難 環團懷疑人為縱火 15:472023/03/27 社會 台南雨下錯地方 3水庫水位持續下探 26日暫緩焰彈人工增雨 11:322023/03/26 生活 台南 湯山營區 第3條聯外道動土 04:102023/03/30 地方新聞 台南 8-15層大樓 9成未完成公安申報 04:102023/03/28 地方新聞 湯山營區第3條聯外道路開工 永康砲校預計2025年底搬遷 12:422023/03/29 生活 顏寬恒千萬元交保！ 媒體人驚「是議長賄選的5倍」：又回來了 12:352023/03/29 政治 高雄民宅大火濃煙猛竄 7旬老翁獲救送醫 07:412023/03/28 社會 幼童曝曬1小時 高虹安爽坐陰涼處挨轟 04:102023/03/26 地方新聞 豐原中央獅子會回饋社會 慷慨捐中市消防局搶救器材 15:562023/03/28 社會 缺水 桃園酋長石見客 高市產出小青梅 04:102023/03/30 地方新聞 轎車撞破護欄墜10米深溪谷 駕駛、乘客受傷送醫 18:542023/03/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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