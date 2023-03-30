在基隆舊火車站的ANIVERSE元宇宙實境體驗館自即日起正式營運。（張志康攝）

去年12月在基隆舊火車站開始試營運的ANIVERSE元宇宙實境體驗館，30日基隆市長謝國樑與智崴集團董事長歐陽志宏共同宣布自即日起正式營運。謝國樑表示，他希望透過ANIVERSE的正式營運，能夠在國門廣場、海洋廣場一帶吸引更多人流，創造更多的城市娛樂和幸福感。

謝國樑表示，感謝智崴集團進駐基隆，也感謝前市府的招商。他表示，他常帶女兒到智崴集團的其他場館參觀，基隆希望能有更多好玩的內容，市府未來也會在週邊，與智崴搭配創造更多有趣、好玩、幸福的內容與市民共享。

基隆市議長童子瑋說，國門廣場及海洋廣場本來就是基隆的名片，隨著疫情緩和後，這一帶處於新舊交融的狀態，這個科技體驗館可以帶給國際郵輪客、所有其他地方的市民朋友都可以到這裡來體驗基隆的進步與改變。相信在謝國樑的帶領下，未來可以增添更多軟實力，讓基隆市中心有更豐富的體驗生活。

歐陽志宏表示，將會在今年6月左右，在舊火車站頂樓打造首座巨幅的4K LED螢幕，透過特殊的彎曲LED面板，民眾可以裸眼欣賞3D立體動畫展演。

歐陽志宏指出，ANIVERSE是一個通往元宇宙的實境場館。之所以設在基隆舊火車站，歐陽志宏認為，在過去，鐵路及火車站就象徵民眾可以通往台灣的任何地方。透過這個場館內的設施，智崴將會帶領來訪的人到全世界甚至全宇宙去。透過虛擬場館，可以帶著民眾的感官延伸到到達不了的地方，這就是虛擬實境的魅力所在。

歐陽志宏說，這個地點是北台灣的菁華所在，有港口、有輪船、有鐵路，正是交通匯聚之地，非常開心可以在這裡開設全世界第一座體驗場館。他強調，這個場館用的是第三代的體驗技術，智崴已在紐約時代廣場、荷蘭阿姆斯特丹等世界知名地標都有這樣的場館，智崴希望將基隆打造成前進全世界的示範基地。