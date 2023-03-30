東森房屋台南成功海安加盟店長黃家珅30日表示，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，2022年台南市屋齡30年以上住宅買賣移轉筆數為4,224筆，佔全市住宅買賣移轉總筆數10,592筆的40％，刷新了有統計數據以來的歷史新紀錄，與2019年的27％相比，短短3年時間，台南中古屋交易佔比就大幅增加13個百分點。

黃家珅表示，由於台南開發較早期，建築物的屋齡普遍較高，根據內政部不動產資訊平台統計，截至去年Q4台南市的住宅平均屋齡高達33.64年，屋齡30年以上中古屋數量，高達37萬宅，佔全市房屋稅籍住宅類數量的51.6％。

雖然近年來，台南市政府推出了多項危老重建及都更的政策利多，不過，由於老舊公寓整合困難，再加上高漲的營建成本，也讓不少民眾進入觀望狀態，導致目前台南老屋改建的進度遠不及房屋老化，黃家珅指出，依據內政部營建署資料顯示，截至今年2月底，台南危老重建總計核准264件，都市更新總計核准92件，案件數量在六都中僅排第四。

他說，最近幾年在南科、台積電、新興重劃區、鐵路地下化、北外環、捷運等眾多熱點房市題材的加持下，台南房市交易量能極速飆升，但隨著台南市中心素地資源愈來愈稀缺，精華區內新推案規模相對有限，導致新案價格屢屢衝破天花板，目前台南精華區內已有新案開價站上4~5字頭，而區內中古屋的價格仍普遍落在2~3字頭，在比價效應下，預算有限又習慣了精華區生活機能的購屋民眾只好退而求其次、選擇中古屋，進而帶動中古屋交易熱度的升溫。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，台南房市題材豐沛，長線值得期待，對於口袋不深又想住在精華區的購屋民眾來說，購買中古屋的確是一個CP值很高的選項。

不過，他提醒，民眾在入手中古屋前，應留意以下兩件事。首先是居住安全，很多中古屋年久失修，屋況較差，部分屋齡較高的老屋還可能存在耐震力不足、海砂屋等方面的疑慮，購屋民眾入手後，往往還需要花費很多精力和時間去重新整修。再者，雖然屋齡較高的中古屋價格往往都相對合宜，但屋齡越高的物件，銀行貸款條件就會越嚴格，再加上後續的修繕成本，因此，就需要購屋民眾要盡量多準備一些自備款。