日本偶像6人女團「BiSH」成員AiNA THE END（本名：飯谷愛菜），於本月23日進行拍攝工作時頭部不慎受傷，造成後續團體及個人工作活動全部推遲、取消，而稍早她首度發出聲明，並公開自己額頭上縫合過的傷疤，讓粉絲看了相當震驚。

AiNA THE END今（30）日於個人推特上以親筆信的方式還原事發過程，她表示當時她正在進行單獨拍攝工作時，額頭意外受傷「內側大概縫了10針，外側縫了20針，合計縫了30針左右」受傷當下傷口血流不止，且在救護車還找不到可以收治她的醫院時，她連呼吸都變得急促身體發冷，心裡想著「我不想死」狀況相當緊急。

然而，因為頭部受傷而影響團體「BiSH」行程活動 ，加上團體將於6月底在東京巨舉行最後演唱會後正式解散，讓她坦言，在這個時間點受傷真的很不甘心；由於臉上的傷口較深，因此她轉念想幫傷痕取名，也請大家喜歡她的傷疤更說「能活著真好」，為之後能與粉絲見面她將會好好接受治療，最後更在署名旁邊畫了一個自畫像，頭部還畫了一到小傷痕，文章一出瞬間湧入上萬名粉絲關心「傷勢比想像中嚴重」、「很可怕吧，頭部的傷又出血很恐怖的吧」、「謝謝妳活下來」。

事實上，AiNA THE END自4歲開始跳舞，在加入團體前曾以歌手身份發布過歌曲作品，此後參加BiSH的海選成為創始成員，在團體中一直擔任編舞的角色，2016年12月因聲帶結節而手術並休養，2018年9月與Chicchi共同發布了個人出道作品。