佳里奇美醫院將員工宿舍大樓1樓改造為日照中心。（程炳璋攝）

佳里奇美醫院統計大北門區10年來就診病患有3分之2都是65歲以上長輩，今年初將宿舍大樓1、2樓改裝成日照中心，30日啟用，以失能失智長輩為主要服務對象，最大可收容30人，目前僅收10餘人，長輩現階段享有充裕照顧能量。

佳里區65歲以上人口約18％，附近行政區都在20％左右，老年比例逐年增加，佳里奇美醫院統計發現3分之2就診病患都是老人，6年前開始作居家服務，擁有80多位的居服員，5年前成立長照機構，今年在原本的員工宿舍大樓1、2樓再成立日照中心。

這棟綜合型長照機構占地138坪，是大北門區少數幾家日照中心之一，每天可收30人，以失能失智長輩為主，可專車到家接送，照服員4人，提供8小時安置服務。

佳里奇美的日照中心試營運2個多月來，服務大北門區長輩，僅收置10多人，長輩來自學甲、將軍與佳里區，因為長輩獲得照顧，減輕了許多需要白天上班的家屬負擔。

奇美實業董事長許春華表示，高齡化社會愈來愈多老年人照顧老年人，老老照顧更需要外在資源協助，佳里奇美醫院日照中心的啟用將能提供大北門地區失智、失能高齡長者日間照護與居家服務。

佳里奇美醫院日照中心督導黃玉惠表示，中心有4位大學相關科系畢業或領有執照的照服員，可照顧30位長輩，現僅收置10多人，目前具備充裕的照顧能量。