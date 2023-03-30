一名公車司機日前遇到4名國中生上車後，其中一人竟手拿鋁罐啤酒，渾身散發酒味，他基於乘客駕駛安全，要求對方下車，對方卻堅稱不會喝、只是拿著，拒絕下車，司機屢次要求未成，最後索性報警，由警方將學生帶回警局，通知父母處理，該司機發文批「我真心覺得現在很多學生的行為都非常糟糕」。

該名公車司機在臉書「爆廢公社二館」發文，他當時發現4名國中生上車後，其中一名學生手上拿著知名的罐裝啤酒，他認為客運業者有權力拒載酒醉客人，以保護其他乘客及駕駛人安危，她於是要求對方下車，對方說不會喝、只是拿著，但他早已聞到對方身上濃濃酒味，於是再次要求對方下車。

該司機員後來屢次要求該名國中生下車，對方堅持不肯，他於是開雙黃燈淋停路邊，而剛好該處離派出所僅200公尺，他索性打110告知警方，5分鐘後員警就徒步走來將學生帶回警局，通知父母帶回家，該司機直言「從頭到尾就不打算相信該名國中生說他只是拿著不會在車上喝！誰知道會不會趁我開車時視線忙碌，沒空注意他時，是不是就在公車上呼乾啦？」

其他網友留言「其實學生不管什麼年代都很皮，只不過現在不像以前做錯事的懲罰嚴重」、「現在學生一堆跟上帝似的，不能打不能罵只能供着」、「正義之士，希望你日後行車平安，別被小屁孩搞了」、「未滿十八歲，要喝在父母眼皮子底下喝都不關外人的事，在外面就是不行」、「堅持原則的態度，令人讚賞」。

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