清明節將屆，包上一捲飽滿料多的春捲大口咬下，是每個金門鄉親享受美食的時刻；為保障民眾吃的安心，縣衛生局節前抽驗傳統市場、超市、食品販售業等清明節應景食品，包含潤餅皮、麵製品、蔬果、醃漬蔬菜等39件，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，本次春捲皮抽驗的商家有惠飽食堂、義美、湖前春捲皮、一豐商行、國森商行、個人商號-楊森族；麵製品有復興麵店、源昌製麵廠、全麥屋、阿婆麵線、川東麵線、振裕麵線、飛達、正好麵線、志成；蔬果類有益勝商行、全聯-金湖分公司、弘發蔬果行；醃漬蔬菜有萬榮商行、捷源商行、金南僑、金城漁會超市等地點，共抽檢39件食品，分別檢驗防腐劑、甲醛、二氧化硫、過氧化氫、農藥殘留等，檢驗結果均符合規定。

衛生局呼籲民眾購買清明節食品時，注意產品標示資訊(包括品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及國內負責廠商等)，拒買來路不明食品，視需求適量購買，妥善保存並儘早食用完畢，以確保產品新鮮及食用安全，讓清明佳節吃的安全又衛生。

本次抽驗結果，民眾可上金門縣衛生局網站http://phb.kinmen.gov.tw/Default.aspx 食藥資訊專區查詢相關訊息。