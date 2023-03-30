清明、端午將至，不只缺蛋，還什麼都漲，新北市長侯友宜30日出席行政院會，針對近期民生物資雞蛋、豬肉、雞肉漲價問題向中央建言，除供銷平衡即時監控外，從供應鏈的生產地到後端運送過程，都要一系列重新加以檢視，找出問題根源，尤其清明節、端午節即將到隨之而來，需求將更為大量且迫切 ，中央需要以民為重， 提早因應，否則問題會如滾雪球般加劇。

侯友宜指出，民以食為天，雞蛋、雞肉、豬肉都是民眾每一天會用到的民生必需物資，但這些物資的價格近期皆創下歷史新高。按中央畜產會產地行情資料顯示，雞蛋較去年同期上漲15％，豬肉較去年同期上漲24％，預計到端午節前都會維持高檔，雞肉也較去年同期上漲10％，民眾購買價格漲幅更高，光是雞蛋問題就已經持續超過一個多月，接下來清明節和端午節緊接而來，必備的豬肉也喊漲，必須反映地方聲音。

侯友宜建議，政府必須正視健全產業環境的問題，因為這些民生物資，都依照消費需求計畫性生產，不容易及時調節，所以要從供應鏈，檢視產業的生產環境，強化產業韌性，避免因疾病影響生產。同時，也要加強供銷產業即時監控，針對產地問題和消費市場需求即時調整，有機制才能快速掌握因應，替老百姓著想。

不只民生物資漲價，物價高漲、缺工缺料也連帶影響重要軌道建設及整體開發進行，需要靠行政效率來解決，以環狀線北環段為例，光是等待核定兩年期間，3.2公里的建設成本物價從100億漲到172億。

侯友宜說，新北捷運建設三環六線中的五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌的可行性研究及淡海輕軌第二期修正計畫目前均已分別函報行政院、國發會及交通部等待審議，建請行政院加速審議核定，這是行政效率可以做到的，就如同解決塭仔圳問題一樣，蘆南蘆北地區整體開發案只要中央儘速核定，新北市就有魄力去解決，讓果菜公司可以搬遷，迅速完成區域整體開發。

侯友宜強調，中央地方一起合作，責任共同承擔，惟中央具有絕對的決策權力，籲請中央加快行政效率腳步、推動進程，大家同心協力就能盡早完成，讓人民生活更便利，加速北台灣發展，更帶動台灣共好。