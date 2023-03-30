美國職籃例行賽將進行到4/10，接著即將上演最精彩的附加賽以及季後賽，今天來跟大家談談本季例行賽主客場出賽勝率差距最大的球隊，這支球隊大家一定不陌生，就是上一季冠軍得主-金州勇士！勇士本賽季主場戰績截至目前31勝8敗勝率超過79%，全聯盟僅次於東區的公鹿以及西區的金塊和灰熊3隊，令人意想不到的是，勇士的客場僅9勝29敗勝率不到24%，只有東區的活塞賽和西區的馬刺、火箭3隊的客場勝率表現不如勇士。

攤開進階分析數據，有兩大原因造成勇士如今主場一條龍、客場一條蟲的表現，首先是『籃板』，勇士本季場均可以搶下44.1個籃板排名聯盟第10，細分成主、客場來看，勇士在主場場均可以搶下46.3個籃板排名前進到聯盟第7，至於客場出賽勇士的籃板就下降到41.8個，是所有球隊客場籃板表現排名第19。

再來就是『防守』，勇士在主場出賽時其對手的整體命中率為45.0%聯盟倒數第3，沒想到來到客場打球，勇士對手的命中率居然激增至49.3%聯盟第4，其中對手的三分球命中率差距更為明顯，銅牆鐵壁般的主場防守把對手三分命中率壓制在32.9%(聯盟倒數第3)，客場防守竟如一盤散沙，對手三分命中率來到40.7%(聯盟第2)。

『籃板』以及『防守』在主、客場有著如此顯著的差異，可見勇士並不是沒有實力做到，問題更傾向於在客場出賽的『心態』以及『積極度』。根據統計，只要是勇士主場出賽，其台灣運彩讓分玩法投注勇士的過盤率高達64.1%；但若是勇士在客場，讓分過盤率僅26.3%，這時強烈建議投注勇士對家。