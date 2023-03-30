甲狀腺結節是國人最常見的甲狀腺疾病，平均每7人就會有1人有甲狀腺結節，女性占7成；醫師提醒，雖然甲狀腺結節發展成惡性機率低，但仍有可能發生，患者須定期追蹤，一般民眾則建議30歲開始每年做一次頸部超音波檢查。

一名31歲林姓女子去年健康檢查時，發現甲狀腺有一顆0.7公分的甲狀腺結節，醫師初步判斷為良性，不需要特別治療。她近日照鏡子，驚覺甲狀腺結節有變大跡象，脖子有一處凸出來的腫塊，擔心變惡性腫瘤，嚇得趕緊就醫；醫師透過頸部超音波檢查，該結節大約為1.2公分，明顯變大，進一步安排細針穿刺細胞學檢查，幸好結果為良性。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，甲狀腺結節從外觀看不太出來，也沒有什麼不適症狀，只有少數患者會感到頸部、下巴或耳部疼痛。錢政平指出，如果結節體積不大，只需要定期追蹤即可，醫師會針對結節大小、型態建議追蹤間隔時間。

良性的甲狀腺結節不會對健康有影響，大部分的人都可以和甲狀腺結節和平共處一輩子；如果結節體積太大（大於4公分），可能會壓迫氣管或食道，導致呼吸、吞嚥困難或引起喉嚨發癢，醫師就會評估手術切除。

錢政平說明，結節就是甲狀腺組織不正常增生的腫塊，可能是一顆水泡，也可能是一顆實心的肉瘤；若在超音波下的結節有豐富血流、微小鈣化點、質地硬實、邊界不規則等跡象，就得當心可能為甲狀腺癌。

根據國健署發布的109年國人10大癌症發生排行，甲狀腺癌排名第7位；甲狀腺癌真正發生原因尚未十分確定，女性發生率是男性的3倍，好發年齡為35～55歲，建議民眾30歲開始每年安排一次頸部超音波檢查。