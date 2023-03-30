經過一周的國際賽期，英超本周末重啟第29輪賽事，打頭陣即為球迷送上「藍月亮」曼城大戰「紅軍」利物浦的豪門對戰戲碼；穩坐榜首的「槍手」兵工廠本周坐鎮主場迎戰「白玫瑰」里茲聯，是擴大領先優勢的良機。

剛結束的國際賽期，主要是進行歐洲國家盃資格賽，在這麼重要的比賽中，各參賽國無不徵召最佳陣容全力應戰，因此對俱樂部來說，主力球員能夠無病無痛健康歸來是最重要的，本周末的比賽，可以此作為觀察指標。

曼城目前落後兵工廠8分但少賽一場，本輪主場迎戰紅軍是非贏不可的比賽，否則槍手有可能進一步拉開領先差距，曼城目前傳出有兩名主力可能缺陣，一個是證實在周日接受闌尾炎手術的福登（Philip Foden），暫時不確定何時可以復出；另一個則是因為腹股溝問題缺席挪威國家隊的進球機器哈蘭德(Erling Haaland)，他的父親表示，哈蘭德已前往曼城在巴塞隆納有合作關係的醫院中進行評估，總教練瓜迪奧拉(Pep Guardiola)認為，要確認他的健康狀況而且恢復訓練才考慮派他上場，所以機會可能只有一半。

利物浦也有主力前鋒努涅斯(Darwin Nunez)缺陣，他在之前對皇馬的歐冠淘汰賽中腳踝受傷，預計4月初復出，但趕不上這場比賽。好消息是原本因病退出荷蘭國家隊的前鋒哈克波（Cody Gakpo），在歐國盃資格賽對直布羅陀的第二輪賽事歸隊，並在下半場替補出賽，應該沒有問題可以上陣對戰曼城；另外，自10月初因為膝傷休養的哥倫比亞中場迪亞茲(Luis Diaz)，已經傷癒歸隊並恢復全面訓練，也許對曼城之戰先發仍言之過早，但在替補席上應該可以見到他的名字。

曼城6連勝10連不敗近況絕佳，目前仍在三線爭冠(英超、足總盃、歐冠)的道路上，雖然少了哈蘭德，但剛剛在對德國的友誼賽兩傳一射表現絕佳的德布勞內(Kevin De Bruyne)仍可望為曼城創造贏球機會，紅軍本季作客僅有3勝3和7敗，面對主場11勝1和1敗的曼城，要阻止藍月亮連勝似乎不太樂觀。推薦玩法：2.5球大、不讓分曼城勝。

兵工廠除了長期傷患艾蘭尼（Mohamed Elneny）外，新近的傷兵還包括中後衛薩利巴(William Saliba)、右後衛富安健洋（Takehiro Tomiyasu）和前鋒恩凱蒂亞(Edward Nketiah)，而在周中的國際賽也傳來壞消息，迦納防守中場大將帕蒂（Thomas Partey）雖然有槍手的隊醫跟著，仍被拍到大腿綁著繃帶，缺席了上周的非洲國家盃第二場資格賽，不過未知是否嚴重，出場機會大概也是一半一半。里茲聯目前以26分排在14位，領先降級區的西漢姆聯和伯恩茅斯僅有2分，仍深陷降級漩渦，每一場都必須努搶分，不過他們在國際賽也折損了2名主力，義大利前鋒格諾特(Wilfried Gnonto)在對馬爾他之戰先發只踢了22分鐘，就因為腳踝受傷退場，所幸傷情不嚴重；奧地利中後衛沃貝爾（Maximillian Wober）則是在大勝亞塞拜然的比賽中拉傷大腿，和國際賽前退出美國隊的亞當斯(Tyler Adams)，以及兩名長期傷患達拉斯(Stuart Dallas)和福紹（Adam Forshaw）都將缺席對槍手之戰。以兩隊本季主客場的表現預測，槍手主場11勝2和1敗表現冠絕英超，里茲聯作客僅2勝3和9敗，想在酋長球場全身而退是大不易。推薦玩法：讓分(兵工廠-1)勝。