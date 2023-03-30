台灣西部沿海從3月以來陸續發現多具浮屍，外界懷疑可能是人蛇集團安排漁船載運偷渡者來台，引發譁然。國民黨桃園市議員詹江村對此直言，「這是柬埔寨嗎？」並認為只有讓民進黨下台，台灣治安才可能變好。網友也有感並留言喊「臺灣人現在是缺東缺西，更缺乏治安上的安全感」。

去年台灣爆發國人遭誘騙至柬埔寨從事詐騙，甚至淪為「豬仔」被轉賣的驚人事件，如今台灣沿海接連出現浮屍，再度引發議論。詹江村昨(29)日在臉書驚呼「這是柬埔寨嗎？不是！這是台灣！」他認為，蔡政府長期忽略綁人詐騙案件，治安怎麼可能會好呢？並認為只有讓民進黨下台，台灣治安才可能變好。

許多網友也有感而發表示「臺灣人現在是缺東缺西，更缺乏治安上的安全感」、「最近這幾年台灣的治安真的急遽變差」、「全台灣社會治安破了很大漏洞」、「有時候還真懷疑我到底在哪」。

對於近日爆發的多起浮屍案件，內政部長林右昌今(30)日表示，2月27日至3月29日，警察和海巡機關大約發現20具海上浮屍，有16人確認身分，其中9名是本國人，都是落海或自殺輕生，跟偷渡案沒有關係。