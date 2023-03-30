衛福部又玩雙標，過去為「扶持國產疫苗」，就在高端新冠疫苗尚未完成二期人體實驗時就緊急授權並採購；最近，衛福部卻又批准高端進口韓國流感疫苗原液，仗著價格優勢，衝擊國產疫苗生產鏈。

衛福部食藥署日前根據高端提供的韓國人體實驗數字，批准高端進口韓國流感疫苗原液到台灣分裝銷售，搶占台灣每年600萬劑的公費流感疫苗市場。防疫學會理事長王任賢指出，韓國不是我國認可的優良疫苗國家，高端此例一開，在價格競爭下，台灣本土疫苗廠恐怕會倒光光，台灣也將失去疫苗的儲備量能。

王任賢指出，高端進口韓國流感疫苗廠的原液，並以韓國的臨床實驗結果取得台灣流感疫苗的藥證，雖然不能說有錯，但審核過程並不完全完美，整個過程中所造成的影響，是相當巨大的；因為進口國外流感原液來台灣分裝，具有價格上的優勢，會逼得台灣疫苗廠向印尼、印度買更便宜的流感疫苗，如此一來，本土疫苗廠就會被打垮，之後，台灣便無疫苗廠可用

王任賢點出，高端疫苗在新冠疫情結束後已經完全沒價值，營運掛零，但要轉型為生物工業廠，起碼要投資30多億，以運轉15年來計算，每年要2億元成本，如果能標到半數公費流感疫苗，就是300萬劑，分攤下來，每年每劑流感疫苗的固定成本是66元，現在一劑流感疫苗約200元以下，若能省掉66元，競爭力非同小可。

依據官方數據，國內每年公費流感疫苗採購量大約600萬劑，預算約15億元。去年，國光生技拿下327.5萬劑，比重51.9%；外商賽諾菲190萬劑，比重0.13%；東洋113萬劑，比重17.9%。現在又多了高端這個供應商。

只是，能從非優良疫苗國家進口流感疫苗後，王任賢擔心，從「小吃店」可以進口快篩試劑的案例看，以後，連「小吃店」也能進口疫苗，此種情況若延續下去，藥品監督功能一旦失去，台灣民眾根本就用不到好的疫苗，所以其影響非常巨大。

對於外界的質疑，高端29日今下午宣布，近來特定人士攻擊與抹黑，既非專業也誤導大眾，將會採取法律行動。

高端還扯到同樣生產流感疫苗的國光生技：「早年國光以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場」；國光生技立即澄清要高端「別魚目混珠」。

針對高端指稱，「早年國光以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場」，國光表示，這是1960年代的「古早代誌」，國光的流感疫苗原液全是在台灣生產；國光也於2015年執行並完成總數2000多人的人體臨床試驗後，才依法經查驗登記取得藥證而上市，其後每年供應國內民眾施打，並每年均執行施打後安全性調查且呈報主管機關。