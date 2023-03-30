海洋委員會海洋保育署將進用5名海洋保育巡查員，分別派駐宜蘭、北基、臺東及澎湖海洋保育站，負責海洋保育類野生動物擱淺救援、海洋環境及污染(含廢棄物)案件巡查應變、海洋保護區巡查等相關工作，即日起至4月13日止受理郵寄報名，起薪36,000多元。甄試簡章暨報名表可至海洋委員會海洋保育署官網下載。

海保巡查員與成大鯨豚救援團隊合力搬運救援鯨豚(海洋委員會海洋保育署提供)

海保署提醒，「海洋保育巡查員」工作轄區遼闊且均在濱海或離島地區，錄取進用後需單獨或共同負責協調及執行海洋保育類野生動物擱淺救援、聯繫及執行野生動物保育法相關巡查、海洋環境及污染(含廢棄物)案件巡查、處理及聯繫清理、出海記錄海洋廢棄物、觀察漁業混獲等相關外業工作，必須能騎乘機車或駕駛汽車，以及具備足夠體能及電腦文書操作能力。

海保署表示，「海洋保育巡查員」依職等起薪介於36,000多元至42,000多元間，可逐步晉級，並依相關法令規定享有年終工作獎金、勞保、健保、退休金提撥、慰勞假補助及未休畢慰勞假加班費等權利，有志之士可洽海保署人事室查詢。