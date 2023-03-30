捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）本周率政、商、學各界代表團大規模訪台，其中跟隨來台的捷克企業團航太組，由捷克航太工程協會國際經貿發展顧問陶博洛法（Martina Tauberová）率訪問團共13人，3月30日上午參訪嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（以下簡稱亞創中心），觀摩無人機操演，並與台灣廠商進行簡報，縣長翁章梁表示，期待台捷雙方在無人機產業上，共尋合作的機會。

翁章梁表示，今年2月時曾率縣府團隊至捷克首都布拉格，拜會捷克台灣商會，參訪捷克科技大學自動化中心、捷克航太中心等，當時就力邀商會成員來台參訪，本次航太組回訪亞創中心，期待雙方在產學上，能以各自專長及商業模式進行深度對話，搭建合作機會，推進雙邊無人機產業與工業發展。

翁章梁還說，台灣歷經多年發展，創造許多基礎工業、資通訊人才，雖國內無天然資源，但靠著人才與經貿實力，締造經濟奇蹟，相信捷克與台灣合作，能帶動兩國的經濟發展。

陶博洛法表示，在現場觀摩農用、救災用等各式用途的無人機，感到驚奇又印象深刻，並肯定無人機能在各領域中發揮價值；另還提到，本次代表團跟隨眾議院議長艾達莫娃訪台，有20間公司、百名企業家加入，雖議長艾達莫娃已先離台，但代表團們各有不同的任務與使命，也會與許多公司洽談合作事宜。

縣府經濟發展處處長江振瑋表示，台灣無人機產業起步雖晚，但工業技術從半導體、精密製造、新材料再到人工智慧，皆有良好的基礎，再結合5G、AI技術，相信未來有序推動產業進程，能讓台灣無人機產業在全球供應系統中後來居上。