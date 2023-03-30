不少民眾都好奇，已接種3劑疫苗，且感染過新冠肺炎，是否就代表自己「百毒不侵」？專家表示，答案是錯誤的，原因是疫苗接種和自然感染的保護效益會隨時間下降。根據新加坡3月發表於《刺胳針》的研究，接種3劑加上自然感染BA.2者，前3～6個月對XBB的保護效益達74％，但到了8個月以上就會掉到37％，因此民眾到了一定的時間，仍應接種次世代疫苗，提升保護力。

林口長庚醫院副院長邱政洵今引述多項研究指出，疫苗及自然感染的保護效益會隨著時間減弱。以美國CDC在2021年～2022年7月、Delta及Omicron流行期間，針對18歲以上成人接種mRNA疫苗對於預防住院的疫苗保護效益（VE）分析為例，接種完2劑單價mRNA疫苗的2個月內，預防住院的VE為73％，但到了6個月則降至57％。即使是接種3劑，2個月內VE為89％，至6個月剩66％，8個月以上則降至約31％。

以年齡來看，65歲以上長者接種完2劑單價mRNA疫苗，2個月內的VE為77％，到了6個月則降至約53％，超過14個月則只剩31％。打完3劑者，後2個月內保護力為89％，6～8個月則會掉到52％。

而2022年9月至11月，美國主流變異株為BA.5。根據另一項美國CDC的報告，18歲以上成人接種3劑單價疫苗後的7～119天，保護效益為68％，但120天後降為38％。至於間隔5～7個月、8～10個月、11個月施打雙價疫苗為追加劑者，與以單價疫苗為追加劑相比，可提升42～48％的住院保護效益。

邱政洵也指出，常有民眾詢問，接種3劑疫苗加上自然感染是否就代表自己「百毒不侵」，不用再打疫苗？答案是錯的。根據一項發表於《刺胳針》的新加坡研究，自然感染且未打過疫苗者，相較於接種3劑疫苗者，感染率是上升的。曾打3劑疫苗合併曾感染者，若感染的是Pre-Omicron時代的病毒株，無法提升在XBB流行期間的感染效益，但若打了3劑疫苗合併感染BA.1，保護力約提升30％。若打3劑且感染BA.2，相對於只接種3劑z但沒有感染的人，對XBB則有50％的保護效益。

「保護效益會隨著時間下降」，邱政洵指出，接種3劑加上自然感染BA.2者，3～6個月間，對XBB感染的保護效益為74％，到了6～7個月則是58％、7～8個月剩49％，8個月以上則只剩37％。這樣的結果告訴大家，接種3劑加上自然感染，雖然對新的病毒崛起會有額外的保護效益，但也會隨時間下降，到了一定的時間，民眾還是需要接種次世代疫苗，提醒大家響應「疫苗加一，解封安心」的活動。