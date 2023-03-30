在最近一項互通性開發測試(IoDT)中，愛立信與聯發科使用一個低頻和三個中頻通道在sub-7GHz頻段範圍(FR1)波段中完成了5G數據通話，這也是大多數5G數據流量運行的頻段。此種4CC組合所帶來的更高傳輸量，將增強智慧型手機用戶和固定無線接入用戶的使用體驗，實現更快的下載速度和無縫的影像串流。對於電信商而言，愛立信靈活的載波聚合解決方案將允許最大化利用可用的頻譜資源，提供高品質的5G連接性。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，這一技術里程碑凸顯聯發科技在5G載波聚合技術(NR CA)創新方面持續處於領先地位，也透過與愛立信等合作夥伴緊密的合作，積極開發和測試下一代5G獨立組網(Standalone、SA)技術，隨時能與業界的5G數據晶片進行整合。

載波聚合是部署高性能5G網路的關鍵，其提供獨特的能力來結合多個頻段，實現更快的速度和更大範圍的細胞覆蓋，提高容量和用戶體驗。速度提升也意味著將提供更好的音訊和影像品質供串流用戶使用，加快文件下載速度，同時提供數位遊牧工作者更好的工作環境。透過結合FDD頻段和TDD頻段，將使更多用戶可以受益於載波聚合的優勢。