諾基亞(Nokia)是昔日手機霸主，但因不敵智慧型手機興起，2014年將手機業務賣給微軟，Nokia高層則在2016年新成立HMD Global公司，繼續生產Nokia品牌的功能型手機。根據外媒報導，Nokia功能型手機(又稱智障型手機)在美國熱銷，因為許多Z世代(指1997年至2010年代初期出生)的年輕人，他們開始崇尚極簡主義的手機，希望可以減少花在手機和社群媒體上的時間。

根據CNBC報導，HMD Global發表的Nokia功能型掀蓋手機， 2022年在美國市場銷量有所成長，每月賣出數萬支，這反映功能型手機重新在美國年輕人之間流行起來。

根據市場研究公司Counterpoint Research數據，2022年將近80%的功能型手機銷量來自中東、非洲以及印度，但此趨勢開始出現變化，預估未來5年北美功能型手機市場有望成長5%。

美國功能型手機推廣者Jose Briones說，你可以在Z世代人群中看到功能型手機開始流行，因為他們厭倦被手機螢幕綁架，希望減少花在手機和社群媒體上的時間。