前總統馬英九近日赴大陸武漢訪問，談到新冠疫情期間武漢台人有家難回，當地台辦、台協積極為台人發聲卻遭到民進黨當局阻撓，讓他感嘆「我們政府給你們造成困擾」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應「馬前總統說的這些話，應該是以自己是一個中國人的角度來說的，既然是中國人的觀點，我們就尊重他」。

馬英九今天上午參訪武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」，講解員提到，部分滯留武漢的台灣民眾多是因旅遊所致，想趕快離開武漢，但受到民進黨當局阻撓，使得滯留武漢的台灣民眾有家難回，經過不斷努力，才將台胞全數送回家鄉。

馬英九在武漢時提到，大家把疫情初步做了好的控制，使得疫情不會大幅向外擴展，「這點我們感到非常敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻」。對於疫後交流，他表示，台灣及大陸之間有醫療方面技術合作的協議，希望可以充分運用。

王必勝曾在新冠疫情初期親自參與武漢包機任務，媒體詢問他對於馬英九說法的回應，他先是遲疑了一下，接著表示「馬前總統說的這些話，應該是以自己是一個中國人的角度來說的，既然是中國人的觀點，我們就尊重他」。

對於馬英九談對岸對人類的貢獻，王必勝冷回「我也不知道貢獻的點在哪裡」，疫情從武漢開始，傳播到全世界，接近7億人感染、700萬人死亡，持續了3年半，對於全球健康、經濟、文化造成很大的衝擊，「我是不明白貢獻，但我知道這是人類的大災難！」

王必勝強調，防疫人員在疫情初期在邊境把守，防止病毒入侵、接回僑民，「我覺得很勇敢，應該給他們掌聲」。至於兩岸交流，他表示，當然很希望兩岸醫療衛生交流，非常期待也非常歡迎，但他隨即暗酸對岸，是否可以從回覆email開始做？「回個email是很善意、很禮貌的，我們從這部分開始一步步往前走」。

衛福部前部長陳時中接受媒體聯訪回應，目前武漢的事情還沒定論，但傾向是實驗室引起人類的大疫情，這是有被證明、證實了，現在為止大家認為是這樣的方向，但大陸不願意配合調查，還處於相對不清楚的情形。

對於馬英九稱武漢對人類的大貢獻，陳時中認為「是有點說反話了！」他直言，因為馬自己沒有做事情、有點心虛，講的話和事實是不相符的。陳時中指出，當時資訊上相當封鎖，送回來的第一批人，很多不是我們需要幫助的，所以積極溝通第二批、第三批人回來，才比較符合老弱婦孺的需求。