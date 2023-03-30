竹北市公所因應清明節將至，完成第4公墓納骨塔祭祀環境修繕，全面更新老舊輕鋼架天花板及燈具，提供民眾更優質的祭祀環境，4月3日公所也將於第4公墓舉行清明春祭大典。

市長鄭朝方近日與市公所團隊實地現勘6處公墓，了解各個公墓實際現況，其中前市長何淦銘原定在第6公墓興建納骨塔計畫，經縣府禁止興辦，目前計畫終止。

有5公墓為土葬區，第4公墓為公園化墓地，並設有納骨塔，市公所近期完成納骨塔環境修繕，提供民眾更安全、更優質的祭祀環境。

第4公墓納骨塔從1984年啟用至今，地下一層、地上二層建築，共提供2012櫃位，去年通過耐震檢測。

不過，地下室空間設備老舊，照明不足，天花板輕鋼架也因年久失修變形塌，市公所趕在清明前夕提撥14萬經費進行修繕。

鄭朝方表示，上周完成納骨塔地下室老舊輕鋼架天花板與燈具更換工程，採用符合消防法規材料，全面更新63坪空間輕鋼架天花板，提高穩定性和耐用性，同時更換地下室25組燈具，提高照明效果和安全性。

民政課長邱祥員表示，平時民眾要前往第4公墓納骨塔祭祖，必須提前預約申請，因應清明節將至，公所考量民眾分流及便利性，3月8日至4月6日共計30日，每日上午8點半至12點，以及下午1點至4點半，開放民眾免預約申請即可入內祭祀。

此外，4月3日也將於第4公墓舉行清明春祭大典。呼籲民眾祭祖掃墓以清香蔬果取代燒金紙，不僅達到慎終追遠之意，也更加環保、避免意外釀火災。