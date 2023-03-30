符合美晶片法案補助的規訂包括與美國政府分享額外利潤。產業人士透露，申請流程本身就可能會曝露機密的企業策略。

SK海力士母公司SK集團擬在美國投資150億美元，包括打造一座先進晶片封裝廠，該集團曾表示考慮提出補助申請。三星正在德州興建一座晶片廠，估計造價逾250億美元，也曾提到已在評估美方提出的補助指引。

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