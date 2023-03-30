符合美晶片法案補助的規訂包括與美國政府分享額外利潤。產業人士透露，申請流程本身就可能會曝露機密的企業策略。
SK海力士母公司SK集團擬在美國投資150億美元，包括打造一座先進晶片封裝廠，該集團曾表示考慮提出補助申請。三星正在德州興建一座晶片廠，估計造價逾250億美元，也曾提到已在評估美方提出的補助指引。
路透報導，韓國貿易部長Ahn Duk-geun周四（30日）表示，美國的最新半導體補助條件，對於三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）等企業來說可能是「負擔」。
符合美晶片法案補助的規訂包括與美國政府分享額外利潤。產業人士透露，申請流程本身就可能會曝露機密的企業策略。
SK海力士母公司SK集團擬在美國投資150億美元，包括打造一座先進晶片封裝廠，該集團曾表示考慮提出補助申請。三星正在德州興建一座晶片廠，估計造價逾250億美元，也曾提到已在評估美方提出的補助指引。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。