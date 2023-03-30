短波紅外線LED(SWIR，波長1050nm~2500nm)，利用其對特定材料、介質具穿透、吸收等光學特性，可偵測不同材質及表面下的情形且不易受到外界環境光影響，提供迅速且精準的偵測結果。

富采旗下重要子公司晶元光電為全球LED晶粒領導供應商，提供從UVC到紅外線的全波段晶粒解決方案，近年更以InP(磷化銦)為基板，搭配具有Al-based磊晶結構及獨有同心圓電流分布設計的專利技術，研發出輻射功率全球第一的SWIR LED產品，成為終端品牌開發感測產品的光源首選夥伴。

而光程研創擁有全球多項獨家專利的GeSi鍺矽半導體技術，是世界第一個在12吋CMOS晶圓量產平台開發了數款同時配備NIR與SWIR超廣譜紅外光感測產品的光學領導廠商，透過不斷的技術創新，引領SWIR感測器朝向低功耗、高靈敏度、經濟高效和輕巧尺寸等競爭優勢，滿足日趨成長的SWIR成像與感測應用。

此次Touch Taiwan展區中，富采與光程研創將結合雙方優勢，展現不同應用上的感測技術，例如可應用在TWS真無線耳機上精準辨別使用情境並即時量測心率與其他生理訊號的微型感測模組、讓消費者透視水果水分與損壞狀況的偵測裝置、以及應用於AR/VR或自駕車的快速3D建模與辨識等展品。感測為富采重要發展領域之一，透過終端應用的展示，對未來生活的想像不再遙不可及，而是真實呈現於眼前，富采將持續開創新興技術與產品，引領產業發展，貼合富采參展主題「Lead the Way」。