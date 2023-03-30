專家表示，在零售業方面，導致價格飆漲並引發從衛生紙到乘用車等各種商品短缺的供應鏈問題正在緩解，但在汽車、機械、軍防和非住宅建築等重要成長領域，供應鏈問題仍然揮之不去。

密西根州立大學商學院物流學副教授Jason Miller表示，對於那些需求仍然強勁的行業，我們仍然看得到材料短缺的問題，這些問題將需要更多時間解決。我們試圖強化軍事工業基礎所面臨的其中一個大問題，是擁有足夠的電子零組件。

生產標槍（Javelin）和刺針（Stinger）這類肩射式導彈等武器的公司正在等待美國政府預算過關，然後才會開始為烏克蘭生產新產品。當美國國防工業看到「綠燈」亮起，他們就會爭相採購半導體和其他稀缺的電子元件，這可能引發新一波的供應鏈混亂，進而使生產再度被打亂、價格再度升高。

美國智庫Rand Corp國安供應鏈研究所所長Brad Martin表示，半導體任何短缺都將影響軍防。

有些領域的供應問題已經緩解，當宅在家上班上課轉變為重返學校和辦公室、進而使新電腦銷售崩盤後，PC晶片的供應緊缺已經改善。但另一方面，對汽車和農業設備的需求升高，用於這些機械的微晶片庫存仍然吃緊。

開拓重工執行長Jim Umpleby在3月中的一場會議上表示，該農場和營造設備製造商仍在與汽車製造商搶奪並不充裕的晶片，情況雖有好轉，但仍未達到疫前水準。

水泥是建造橋樑、高速公路和工廠的混凝土中必不可少的材料。現在全球水泥陷入短缺，可能使那些獲得美國聯邦政府資助的基礎設施項目，以及那些在美國興建半導體廠和綠能工廠的項目不得不放慢速度。

水泥公司Martin Marietta Materials執行長Ward Nye在2月中的財報電話會議上曾表示，公司最大市場德州的需求強勁，已經預見當地的水泥將「銷售一空」。

密西根州立大學物流學副教授Miller也表示，預拌混凝土和混凝土製品（如混凝土塊和高速公路分隔板）非常搶手，它可能是目前製造業中最強勁的行業之一，且目前尚未出現降溫的跡象。