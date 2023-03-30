工研院打造全臺第一顆低碳植物荷包蛋！以植物為原料的植物蛋不僅是營養來源的新途徑，亦是降低碳排的解方之一。工研院瞄準「植物蛋」新商機，攜手傳統素食工廠第二代經營者共同研製配方，結合通路提升消費者「植」感新生活，也增加「蛋」的新選擇。

工研院中分院副執行長李士畦表示，根據市調機構Innova Market Insights的全球食品市場調查，植物基產品以每年近20％的速度成長，市場潛力大。植物基產品除了要求口感擬真與美味之外，多元營養價值也成為關鍵。過去的植物基食材，多僅考慮素食者需求且經常以調味迎合市場口味，新一代產品將以營養為訴求，或供應特定族群需要的機能來考量材料使用，兼顧口味與營養。此外，因應全球減碳趨勢及可能的糧食危機，天然低碳的植物荷包蛋，更成為蛋白質的新選擇。

工研院目前的低碳植物材料及纖維口感資料庫，是協助植物基食品產業創新技術及新減碳配方的技術支援平台，這類具有科研DNA基礎的植物基原料與組合，有機會帶領產業在低碳與糧食自主的框架上，成為競逐國際原料市場的利器。

有別於市售植物蛋以豆類模擬蛋的口感，工研院所研發之植物荷包蛋兼具健康營養與口感，為維持蛋白Q彈滋味，蛋白原料使用自主研發之專利菌種、大型藻類蛋白與大豆蛋白等。蛋黃成分上，為保有綿密口感與豐富營養，則採用大型藻類纖維、紅蘿蔔及南瓜等，補足人體10種必需胺基酸及Omega-3脂肪酸。由於植物荷包蛋裡的藻類纖維成分為低碳海藻，植物荷包蛋具備零膽固醇、低熱量、零過敏原特色，可運用於傳統使用雞蛋的各種料理中。

工研院的植物蛋與植物肉將於4月18日工研院舉辦的「2023 ITRI NET ZERO DAY-打造淨零時代競爭力」論壇暨特展中展示，屆時將匯集半導體、機械、金屬加工、金融、農業等專家，以座談會方式從「低碳製造」、「供應鏈碳管理」、「綠色新能源」、「朝循環再生推進」等四面向切入，分享產業永續發展的策略與解決方案。