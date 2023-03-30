李璇（左）和六月演婆媳。（三立提供）

李璇1月底送走丈夫丁強，２月為丈夫舉行植葬，今首度露面和六月為三立都會台週五十點檔最新影集《親愛壞蛋》造勢。李璇當時悲吐要開始習慣一個人生活，今記者關心她已經習慣一個人生活了嗎？她先是說：「不要問我這個。」後來沉默一會，緩緩說：「這件事每個人都會碰到的，當然還不習慣，很怕回家，現在一個空空的大房子給我。」

一個人在家時李璇怕安靜、怕家裡沒聲音，她會打開電視、收音機讓家裡有聲音，想念丁強時會想辦法轉移注意力，「太想他的話會兩邊的磁場就會很近，他會捨不得，這樣就不能投胎了。」這一個多月李璇夢到丁強很多次，但夢裡老公都沒有開口說話，「得賴床才會夢到，賴床才可以把夢回想一下，就賴一下床，把夢想起來。」而丁強的遺物，親友們都要他不要保留，講到這李璇再度語塞，接著輕輕嘆氣：「唉，講完了。」似乎還在消化喪夫的悲痛。

李璇這次在劇中飾演強勢的上流社會婆婆「范春雲」，做事果決毒辣，和媳婦六月有不少對手戲。李璇平時優雅文靜，這次飾演霸氣婆婆，她笑說把自己當太后皇后，其中有場要對六月拍桌子摔東西的橋段，李璇看了劇本還嚇到跟導演討論，「哇，怎麼這麼兇！」但拍完後相當過癮，「看她的表情我覺得我演到位了。

生活中李璇修養好，即使遇到生氣的事情也不會發飆，「我本來都是順著對方，像劇本一樣，在生活中不需要那麼兇，沒有讓我那麼生氣的事情。」《親愛壞蛋》將於4月21日首播。