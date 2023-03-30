狒狒之亂下令六福村關閉？ 陳吉仲回應了 @ChinaTimes ​

桃園東非狒狒之死持續炎上，對於六福村說詞不一，前後用5次說法掩蓋事實，直至今天終於認了為園區所有。新北原民狩獵協會在臉書發長文，痛批六福村「扯謊不斷」，因為一隻狒狒害慘一個獵人，讓原住民狩獵文化再度被玷污，呼籲還給獵人文化一個公平和道歉。

新北原民狩獵協會在文中提3大點，強調獵人的無辜。首先，因為園區的管理疏失，連自己養的動物數量都不清楚，更沒進行盤點，連帶拖累新竹縣農業處、桃園市農業局和獵人幫忙善後，「狒狒逃離不是獵人害的」；六福村從一開始就在推卸責任，先是矢口否認，發現狒狒後在自導自演一齣「用專家身份協助」的戲碼，最後再跳出來說沒有要求獵人開槍，其實幾秒前自家獸醫早已同意開槍。

最後重申「獵人開槍是合法」，獵人確實不能隨便開槍，但當下有提出聲明認為狒狒有攻擊危害，才會徵詢六福村獸醫，反問：「難不成要等狒狒咬傷民眾才行動嗎？」此外，此類情況在野保法21條明確被規範，表示政府是相信獵人的專業判斷。

原民狩獵協會直指相關單位欠原住民狩獵文化一個道歉，要求桃園市農業局、新竹縣農業處與六福村出來面對，稱因為你們的錯誤，讓我們承擔不該承擔的罪。