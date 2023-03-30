70歲李立群去年從大陸返台養老後，因「死守台灣」說引來大陸網友抨擊，他隨即解釋指的不是要上戰場，是「死守故里埋在故鄉土裡」。近日清明節將至，網上傳出李立群本來想回河南老家掃墓，卻被親戚拒絕吃閉門羹，害他委屈爆哭，對此，李立群昨(29日)轉發謠言回應無此事，「我會回老家去給祖先上墳，為什麼這麼容易相信謠言？」

李立群去年因疫情嚴峻，人被困在上海遭到封城，他靈機一動玩起抖音，沒想到意外吸引大批粉絲追蹤，解封後他宣布回台灣養老過退休生活，卻在受訪時一句「打起仗來都會死守在台灣」，掀起大陸網友批評，他接著解釋自己其實連棍子都拿不動，想說的原意是「我跟我老婆要死守故土，我們不會把房子賣了，抱了錢移民，願意老死在自己的故鄉台灣」。

網上流傳李立群想回河南掃墓被老家親人拒絕。（圖／翻攝自東南蛙趣微博）

先前李立群在上海有房產，後來進一步表示「快賣掉了」，不打算再接到大陸拍戲的工作，未來去大陸不是看朋友、看親人、給祖先上墳，要不然就是旅遊，因為年紀大了，怕拍戲會耽誤人家，但還是會考慮在台灣拍戲，「因為近可以自己開車去現場」，拍完就回家。

李立群發文。（圖／翻攝自李立群微博）

近日，網上流傳一支影片，指李立群想回河南掃墓，卻被親人拒絕，更遭下標說：「一個老戲骨為何淪落至此？」，見此李立群直球回應：「我會回老家去給祖先上墳。為什麼這麼容易相信謠言？大家好好過日子吧！大家加油！」，網友見此直說：「李老師好。不要理那些謠言了」、「已投訴！老師保重」、「很多自媒體不能碰，碰了他們反而有了話題，有了流量」、「李老師這麼多年的藝德和品格人所共見。謠言止於智者。老先生切勿為瑣事縈懷，保重身體，健康長樂」，李立群也禮貌回應：「謝謝你」。