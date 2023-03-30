高屏搶水大戰延燒，屏東縣里港鄉近200位村民30日到荖濃溪畔的鑿井工程地抗議，高舉白布條怒喊「還我水權，留條生路給農民」。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

高屏搶水大戰延燒，屏東縣里港鄉近200位村民30日到荖濃溪畔的鑿井工程地抗議，高舉白布條怒喊「還我水權，留條生路給農民」。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

高屏搶水大戰延燒，屏東縣里港鄉近200位村民30日到荖濃溪畔的鑿井工程地抗議，高舉白布條怒喊「還我水權，留條生路給農民」。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

高屏搶水大戰延燒，屏東縣里港鄉近200位村民30日到荖濃溪畔的鑿井工程地抗議，高舉白布條怒喊「還我水權，留條生路給農民」，還怒斥南水局「鴨霸欺侮老百姓」，鄉代林瑞慶說，溪北地區已經抽不到水，若再鑿井輸水給其他縣市，會嚴重衝擊在地養殖產業、民生用水，對此，屏東縣長周春米表示，已要求南水局停工。

日前屏東市民不滿南水局未知會地方、「偷襲鑿井」預計輸水給高雄用，掀起不小風波，不料30日爭議再起，換里港鄉民不滿南水局，近200位村民直接到荖濃溪畔的鑿井工地抗議，居民怒斥，農民是三等公民嗎？為什麼都沒有跟地方開說明會就逕自挖井？

鄉代林瑞慶說，目前屏東有多處地下水位降低，很多鄉親都抽不到水，現在南水局又要挖深水井、輸水供應其他縣市，這樣對地方公平嗎？這會衝擊里港溪北地區（荖濃溪以北）的養殖產業及民生用水。

針對鄉親的質疑，南水局副局長何達夫在抗議現場指出，這項鑿井工程是緊急工程，因過程有點倉促而導致有一些疏失，為此向鄉親道歉，但現在鑿的井待旱災過後就會全面封起來，且之後若有需要，南水局可以與縣府合作讓里港鄉民做自來水使用。

對於鄉親的憤怒，屏東縣長周春米表示，縣府有緊急接洽南水局，要求現在先停工，並待與地方溝通說明後，再視情況復工。

她說，現在鄉親面對沒有下雨的氣候，還有其他縣市缺水需要屏東幫忙的狀況，大家壓力都很大，但請放心，縣府會確保民生灌溉用水無虞後，再提供水給其他縣市使用，同時也會持續與南水局、水利署、經濟部、行政院做更多方向的聯繫，確保屏東鄉親的權益。