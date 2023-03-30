日本催淚親情電影《指尖上綻放的愛》由日本奧斯卡影后提名《幸福的三丁目》小雪暌違12年回歸大銀幕感動主演。故事描述9歳失明、18歳失聰的福島智，在親友的愛與守護下，成為全世界第一位盲聾者大學教授的真實生命故事。預告中，由小雪所飾演的母親令子，為年幼失明的兒子煞費苦心，督促功課與生活作息，好不容易進入一所盲人高中就讀，兒子竟逐漸失去聽力，面對無情打擊卻無能為力的小雪自責說道：「我還稱得上是媽媽嗎？」預告上線隨即引來廣大粉絲直呼想哭。

電影改編自福島智教授的奇蹟人生故事，3歲右眼失明、9歲左眼失明、18歲雙耳失去聽力，2008年任職東京大學先端科學技術研究中心教授，成為世界上第一位盲聾者大學教授，曾任世界盲聾者聯盟亞洲區代表20多年，也被稱為是「日本的海倫凱勒」。不僅與周星馳同年於2003年受美國時代雜誌選為「亞洲英雄」，其母親福島令子為了與兒子交流，偶然發明的溝通方式「指背點字」，透過手指疊上手指傳達文字，如今更成為盲聾人交流的方法之一，給予無數視覺及聽覺障礙者希望，並於1996年與母親令子一同獲選吉川英治文學獎。

讓導演松本准平感動不已，決定將其傳奇故事翻拍成電影《指尖上綻放的愛》，表示：「2人不放棄的樣子，讓我深受感動，福島智的故事，能夠觸動生活在現代的許多人內心。」此外，更邀請以《末代武士》與《幸福的三丁目》廣為人知的小雪擔綱主演，攜手《神劍闖江湖》田中偉登、《世界最長的照片》吉澤悠，以及《小偷家族》LILY FRANKY等人參演。相隔12年再登大銀幕主演的小雪，提及第一次讀到劇本，就被母子倆不向命運屈服的力量所震撼，表示很開心能夠出演角色，「在這動盪不安的世界，希望每個看到的人都能從中感受到生命的溫暖，成為迎向明天的動力。」

《指尖上綻放的愛》將於母親節前夕5月5日在台上映。