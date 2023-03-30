總統蔡英文在台灣時間昨（29）日起，展開出訪中美洲的「民主夥伴共榮之旅」，前往友邦瓜地馬拉、貝里斯時會過境美國，引發各界熱議，唯恐中美關係與兩岸局勢越發緊張。對此，入口網站《Yahoo民調》今（30）日也發起網路投票，一窺我國民眾的真實想法。

截至30日下午3點，總計已有超過1800人參與該投票，在「你認為蔡英文此行對台美關係有幫助嗎？」的題目，認為「非常有幫助」的民眾僅7.7%、表示「還算有幫助」的網友占7.9%、稱「不太有幫助」的人有17.0%、強調「完全沒有幫助」的參與者高達60.9%、剩下6.5%為「不知道／沒意見」。

另針對「蔡英文擬與美眾院議長麥卡錫會面，你認為會對兩岸關係帶來衝擊嗎？」一題，表示「一定會」的民眾有57.6%、認為「可能會」的人占18.2%、表示「不太會」則有9.2%、抱持「一定不會」的網友僅7.3%、剩下7.7%是「不知道／沒意見」。

而在「你有關注蔡英文出訪消息？」的提問上，「非常關注」的人僅僅只有8.4%、「還算關注」的民眾則有12.4%、「不太關注」的參與者有22.9%、「完全不關注」的網友高達52.8%、剩下的3.8%為「不知道／沒意見」。