現代人為了預防大腸癌等腸道疾病，關注如何確保腸道健康，坊間常聽聞益生菌可以培養良好的腸道菌相，腎臟科醫師表示，臨床研究指出，高纖食物可以培養良好的腸道菌相，但吃益生菌產品未必能培養良好的腸道菌相。此外，因部分益生菌產品恐添加多種化學物質，含磷量高，恐加劇慢性腎病者的病情。

腎臟科醫師王介立在其臉書表示，臨床研究顯示，良好的腸道菌相與攝取健康高纖食物的生活習慣有相關性，而這些研究的觀察對象或受試者，絕大多數未服用益生菌產品。

若吃高纖食物同時服用益生菌，可否維持良好的腸道菌相？他表示，這部份研究應該是比較少，但腦補而言，答案應該是肯定，「但問題就在，益生菌在這裡的角色，只是安慰劑，也就是吃心安的效果占絕大多數。」

王介立並表示，絕大部份市售益生菌是食品等級的產品，健康人吃了應該無礙健康，但若已是慢性腎病者不應再吃益生菌，因為營養食品幾乎都是高度添加多種化學物質，含磷量不只高，而磷的吸收率也高，加劇患者腎病的惡化，反而得不償失。