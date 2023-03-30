海巡署自本月初陸續在中南部沿岸發現多具浮屍，外界懷疑是人蛇集團「丟包」，引發關注，台灣高等檢察署30日上午召集發現浮屍的台中、台南、橋頭、高雄、雲林、桃園等地檢署、海巡署、刑事局及法務部法醫研究所人員開會，認為因浮屍案遍及沿海多個縣市，相關地檢署均已簽分「相字案」相驗處理，且刑事局均針對遺體身分逐一調查釐清，因此初步決定暫由各地檢署依權責依法處理。

台灣高檢署將建立聯繫平台，提供各地檢署與海巡署、刑事局、法醫所等單位聯繫窗口，並指派高檢署主任檢察官鄭鑫宏針對浮屍案，進行業務督導。

今天的浮屍案會議，由台灣高檢署檢察長張斗輝親自主持。據了解，高檢署認為，目前主要發現浮屍的地點，遍及北中南沿海，轄區地檢署包括台中、台南、橋頭、高雄、雲林、桃園地檢署，都已經分別簽分「相字案」，對轄區內的遺體進行相驗處理程序，加上目前刑事局已經針對相關遺體進行調查，並釐清確認身分。

因此高檢署為了避免個別案件的管轄權發生爭議，初步決定目前仍由各地檢署依各自的偵查步驟及程序，依法處理。

但高檢署也決定針對浮屍案建立跨單位的業務聯繫平台，各地檢署若因個案發生管轄權問題，可以透過高檢署平台進行協調，此外聯繫平台也將做為各地檢署與刑事局、海巡局及法醫所的業務聯絡窗口，交換資訊。

據了解，台中港離岸風電一處風場工作平台自本月7日被人發現有1具男性遺體，台南沿海則從本月5日、6日、7日、17日也陸續在七股、青山漁港等地區沿海陸續發現5具無名男屍。

據了解，台中以南到高雄沿海，近期已陸續發現10多具男女浮屍，分布在台中、雲林、台南及高雄，海巡署等單位已深入調查。