異性緣的好壞不僅與外表有關，性格和言行舉止也十分重要，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬龍、馬、牛、虎的男生多半女人緣較好，特別吸引異性，其中屬馬和屬牛的男性以對感情專一勝出，是女生心目中的好先生人選。

▍屬龍的男生

屬龍的男生談吐得體、非常紳士，只要能和他們交往，會讓身邊朋友感到羨慕。另外他們很懂女生心裡在想什麼，能把對方哄得心花怒放，他們獨特的氣質和個性會迷倒很多女生。

▍屬馬的男生

屬馬的男生非常專情，不僅會全心全意的呵護對方，就算出現了其他追求者，也會為了另一半立刻拒絕，如此專情的他們是女生想擁有的另一半，也因此女人緣特別好。

▍屬牛的男生

穩重的屬牛的男生是好老公代表，他們雖然不浪漫，但踏實又專一，固執的他們只要認定便會不離不棄給對方幸福。而且也擅於理財，另一半完全不用擔心往後的生活，如此完美的條件因此女人緣特別好。

▍屬虎的男生

屬虎的男生善於交際，也很懂女生，不管多麼冷漠高傲，還是會被他們所迷倒，再加上他們時常散發出的那種自信和魅力，讓他們女人緣特別好。