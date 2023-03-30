台灣缺蛋嚴重，農委會進口雞蛋救急，不料在進口蛋要開賣的時候，突然出現一堆人拋售即將過期的雞蛋，最低一顆只要3元，不少人看了想買，又擔心買到臭雞蛋。農委會分享4招挑選新鮮雞蛋的訣竅，包括蛋殼表面較粗糙、拿起來有點重量，以及對著光看有透明度，另外如果買回家打開蛋，蛋白和蛋黃都鼓得高高的，不會馬上散掉，也是新鮮的證明。

進口蛋昨天起在各大超市開賣，而臉書上則出現不少人拋售即期蛋的貼文，其中有一位來自內湖的網友表示「之前買太多，吃不完拿出來結緣。」決定一包雞蛋賣100元，根據網友PO出的圖片，目測一包雞蛋大約有30顆，平均1顆蛋只需要3元，但原PO也強調，不保證內容物都沒壞掉，引起網友討論。

至於要怎麼判斷雞蛋新不新鮮，農委會官網分享，選購雞蛋可以把握3招確保是新鮮的蛋，首先若蛋殼表面粗糙，就代表雞蛋較新鮮，反之則是不新鮮；第二個就是如果將蛋放到燈光下，透光看有透名度的是新鮮的蛋；再者如果雞蛋拿起來有些重量，也屬於新鮮的蛋，若拿起來很輕，或是搖晃會發出聲音，恐怕就是不太新鮮。

農委會說，雞蛋打開以後，如果蛋白和蛋黃都鼓得很高，看起來很有彈性，這就代表雞蛋很新鮮，但若雞蛋一打開，蛋黃就扁掉，甚至散掉，這就表示雞蛋放的時間有點長了。