新北市立鶯歌陶博館將在兒童節連假（4月1日至5日）推出「跟著泥寶遊陶博—兒童節系列活動」，現場將有風格茶席、特色街頭藝人、說故事兒童劇場等接力登場。（陶博館提供）

新北市立鶯歌陶博館將在兒童節連假（4月1日至5日）推出「跟著泥寶遊陶博—兒童節系列活動」，民眾除了可在館場欣賞各國陶藝家作品，現場將有風格茶席、特色街頭藝人、說故事兒童劇場等接力登場，適合親子來場陶藝輕旅行。

陶博館長張啟文表示，陶博館是適合全家出遊的熱門場域，為了迎接兒童節連假到來，館方開發多項創意體驗和表演活動，在戶外陶藝園區也有許多來自世界各地的陶藝創作，既好看又好拍，還有傳統製陶示範秀。

陶博館指出，4月1日登場的「喝茶趣」活動，將由鶯歌高工學子展現動態茶席，由在地陶藝家曾祥軒、陳元杉、林宗誼製作茶器，邀請民眾淺嚐碧螺春、白茶、蜜香紅茶，同時品嚐新北坪林地方創生團體「坪感覺」的茶香酥、茶軋糖等茶點。

4月2、3日則有街頭藝人表演，除了有劍玉表演、趣味雜耍外，還有足上舞伶楊立微的表演，她以雙足撑起長棍，將小朋友如同乘坐旋轉木馬般華麗轉動，利用雙足撐起輕圓球、摺扇、雨傘等輕盈物品，展現華麗技巧。

另外，4月4、5日邀請知名優質劇團「鞋子兒童實驗劇團」演出「安拿生故事盒」、「野狼大進擊」兒童故事劇場，打造生動的親子舞台體驗，更多活動訊息可至陶博館官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。