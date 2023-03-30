日本放送協會（NHK）報導，當地警消單位表示，這輛廂型車看似照護設施用來接送高齡人士，因跟另一輛自小客車發生碰撞翻覆。

消防單位表示，這起事故共造成10人送醫，其中1名高齡男性重傷昏迷。警方正調查詳細事發經過。事發現場四周都是田地，該處十字路口並無設置號誌。

據位於稻澤市的照護設施表示，這輛廂型車確屬該設施所有。職員表示，兩名職員駕駛廂型車前往接5名高齡人士，原本應該在上午9時30分抵達該設施。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120330

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