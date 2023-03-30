王柏傑​身穿防護衣加雨衣，悶熱到汗從袖口流出。（CATCHPLAY提供）

《我們與惡的距離》導演林君陽導演打造全台首部共感電影《疫起》，囊括王柏傑、曾敬驊、項婕如與薛仕凌共同飆戲，更有金馬影后謝盈萱的特別演出，日前金馬奇幻影展開放4月7日開幕片售票，不到一分鐘超過600張票全數秒殺，今適逢國際醫師節，飾演醫護人員的王柏傑、曾敬驊與項婕如特別錄製影片感謝所有醫護人員：「感謝這幾年醫護人員的努力付出，才能讓我們逐漸恢復現在的生活，謝謝所有醫護人員！」

電影中展現多場專業且近距離的開刀手術與搶救病人畫面，製作團隊為此花了許多心思考究，更有專業的醫療團隊擔任顧問全程參與拍攝指導。王柏傑花了很多時間準備角色功課，除了與醫師上課實習真實操作流程，每天回家更不停看影片熟記每個細節，他向劇組借了一套手術器具，每天在家練習開刀、縫線、打結整整2個月；曾敬驊則為戲穿上高達5層防護衣及口罩，每日拍攝結束時，汗水皆溼透了全身，深深的口罩痕也烙印在臉上；而項婕如為詮釋實習醫生的真實面貌，每天不斷練習縫線手勢，連刷牙時都以牙線練習，她說：「我問過醫學系畢業的同學，除了念書之外，這些課外的練習都是他們的真實日常，每天都要練習很多不同的專業技術，真的很不容易！」

王柏傑在IG上也分享拍攝時的畫面，只見片中他身穿防護衣加雨衣，悶熱到汗從袖口流出的畫面，該場戲在35度的高溫下拍攝，當時室內沒有冷氣，王柏傑必須穿著防護衣加雨衣送便當，直呼「真的是我這輩子最難忘的拍攝經驗」，他也透露，當時真的很痛苦，悶熱到快昏倒，但他手上還有電風扇可以散熱，而真實一線醫護人員只能撐著疲累又溼透的身體繼續堅守崗位，真的很讓人敬佩，而為戲體驗醫護人員艱困的工作環境後，王柏傑也笑說：「現在到醫院都會乖乖聽從醫護人員的指示，多體諒醫護的辛勞。」《疫起》將於4月14日上映。