陳淑芳上節目聊到從金礦千金變成負債千金。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》邀請「金馬影后」陳淑芳。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》邀請「金馬影后」陳淑芳於節目上從小家境富裕一路聊起，曾經是金礦千金遭遇家道中落變成負債千金，曾介入別人家庭成了第三者，在遠嫁澳洲後為離開不適合的婚姻一路波折到返台，這幾十年來的「孤味人生」娓娓道來。

自小在九份長大，陳淑芳曾是被父母捧在掌心疼愛的金礦千金，經歷過父親有小三、母親心死之餘曾帶著她企圖輕生，「那天媽媽把我打扮得很漂亮，說要帶我出去玩，我們從九份走到瑞濱海邊，下水後海水淹至胸口很不舒服，媽媽放開我的手獨自往海裡繼續走，我趕快上岸呼救，幸好有民眾經過搶救了我們。」小三的存在對陳淑芳母親帶來極大的影響，但父親過世時陳淑芳未阻止小三前來祭拜，「我演出孤味就是融合媽媽、小三阿姨跟我自己的心境而成。」

只是金礦千金怎麼會走到家道中落？陳淑芳說著父親過世後公司合夥人上門要不識字的母親簽文件，「到最後金礦公司被轉移成別人的，媽媽一毛錢也沒拿到。」家道中落後，陳淑芳靠拍戲賺錢一肩扛起家中經濟重擔，期間懷孕、成了別人的小三住進男方家中，最後因為正宮小孩欺負她的孩子而決心離開。

出道後的陳淑芳除了拍戲也致力學習插花，在京都取得插花執照後代表台灣到紐西蘭比賽，認識了台灣移民過去的澳洲男，開啟長達五年的國際電話遠距離戀愛，「我私心希望把孩子帶到紐西蘭生活，心裡想的是如果合不來，就留在當地開花店。」

只是這婚姻不如想像中順利，曾有女人找上門質問她「為什麼搶她老公」，參加同鄉會時遇到晚輩聊到澳洲男，晚輩透露著這男的風評不佳，送給她一首歌〈不如歸去〉，加上先生將她護照藏起來疑似對她「心理軟禁」，婚姻中的種種狀況讓陳淑芳決定回台灣。

澳洲男曾追到台灣求復合，她心軟又再度回澳洲，只是相處後仍是無法適應彼此而分開。在沒有正式辦離婚前陳淑芳還為此感到丟臉，是候孝賢導演一句「女人離婚又沒什麼，出來演戲。」雖然這一拍戲就耽誤35年，到了70歲那年終於離婚。

在演藝圈打拼數十年累積三棟房產，因為聽信友人開支票拿去地下錢莊，陳淑芳瞬間負債900多萬，直到拍攝《孤味》前才還完，她回想以前入圍獎項時，工會理事長針對她質疑「像這種欠債的人能當影后嗎？」讓她決定不再參與任何獎項提名。

直到《孤味》時根本不知道自己有被提名，更別說典禮得獎時傻了腿軟。為了演出的角色，陳淑芳投入所有精神，她曾在台北車站站了三天，觀察最適合戲中母親的走路、姿態、動作，甚至為了演出失智患者打斷牙齒，只為呈現病患講話時漏風的感覺，她敬業的精神讓所有人敬佩。