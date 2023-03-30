高雄一名張姓男子從網路下載自稱「第三世多杰羌佛」大陸籍活佛照片，並在照片上加註「通緝中」後上傳臉書，被3家佛教出版社提告違反著作權法；法庭審理時，法官當場用「Google」搜尋「義雲高」，發現網路上有大量未顯示具體版權文字之圖片，因此判張男無罪。

據判決書指出，張男於2020、2021年間，在Google下載多張由美國籍攝影師所拍攝之「第三世多杰羌佛」形象照片，並在照片上加註「WANTED通緝中」、「WANTED通緝中（臉部畫X）」或改作醜化而重製及改作後，上傳至臉書供不特定之人瀏覽，被3家出版關於第三世多杰羌佛之書籍的出版社提告。

張男到案後坦承有重製、改作及上傳照片之行為，但堅決否認有何侵害他人著作財產權之犯行，辯稱沒有想過有書籍，因為網路太多了，自己並不知道這些圖片有著作權，以為就是一般的新聞圖片，只是為了表達宗教立場，並未做商業使用，自己並沒有侵害著作權之意思。

法庭審理時，法官當庭於Google搜尋引擎輸入「義雲高」，發現出現大量攝影著作，點選圖片後未顯示具體版權文字，可見張男下載圖片時，圖片上並無著作權之資訊，因此採信其稱事前並不知有著作權之證詞，判其無罪。