果農恐慌取水的水塘遭淤泥堆放大幅縮小面積。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市楠西區曾文水庫下游種植許多愛文芒果，農民就近取用曾文溪河床邊水塘當灌溉水源，不料政府近年推動水庫清淤，挖出大量淤泥堆置下游河床，造成水塘面積急速縮小，農民恐慌灌溉水源消失，多次與廠商協調無果，南水局表示已與廠商協調移置淤泥，並補注農用取水井水量。

曾文水庫近年啟動旱季清淤工程，一面「還沙於河」，一面增加庫容量。清淤外包商車輛將水庫挖出的砂石，合法堆置在水庫下方的河床，顆粒大的作為土堤，顆粒小的隨雨季洩洪時，將沙沖到出海口。

但曾文水庫下游兩旁同時也是愛文芒果園，很多果農抽取曾文溪的水塘作為灌溉用水，今年因缺水，水塘大幅乾涸，面積急遽縮小，果農大感緊張。

近日正值芒果灌溉重要季節，包商將淤泥再倒在水源地上方土地，淤泥流進水塘，造成面積縮減，有果農氣炸，拍下水塘堆置淤泥的影片，上傳臉書抨擊影響農民生計。

楠西區果農楊沁涓表示，正值用水敏感時刻，包商卻總是將淤沙倒在灌溉水源地，質疑政府放任，刻意刁難農民取用灌溉水，「是不讓我們活了嗎？」

立委郭國文30日上午派人協調，南水局表示，已請廠商調整暫置區域，改暫置曾文水庫下游他處，避免影響農民用水。另取水井因長期枯旱導致水位降低，另請廠商協助補水注入旁邊的農用取水井，協助農民抗旱。