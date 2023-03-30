孩子在成長階段必然面臨偏挑食問題，相信這是為人父母課題之一，「食物恐新症」有時是因為對未曾接觸的食物產生牴觸心理，長期下來對大腦發育產生負面影響，還可能提高慢性病風險；醫師建議家長勇於給孩子多樣化食物，特別是1至2歲的孩子，對飲食接受的可塑性較高，引起他們好奇心，讓寶貝健康長大。

台北慈濟醫院兒科醫師陳慧文日前接手一名3歲個案，體重僅12公斤，明顯過瘦且營養不良，經問診後發現，患者自嬰兒時期對副食品就十分抗拒，且時常腹瀉；要避免孩子因為「不敢吃」而導致營養不均衡的問題，陳慧文表示，在1歲以前的幼兒飲食是能被訓練的，而1歲至2歲的幼兒對飲食接受的可塑性相對較高。

經由階段性的嘗試與改變食物型態，像是青菜可以剁碎、磨泥、熬湯等，或利用模型切出特別圖案，幫助幼兒飲食多樣化，增加他們的好奇心與參與感；芬蘭國家衛生與福利研究院及赫爾辛基大學針對恐新症進行研究，發現症狀使整體飲食品質下降，造成蛋白質、纖維與單元不飽和脂肪酸攝取不足，或鹽分、飽和脂肪的攝取偏高，嚴重的話恐增加罹患慢性疾病的風險。

陳慧文提到，食物恐新症常見於2歲至6歲的兒童，由於逐漸發展的自主意識，讓孩子們對於喜惡開始有所分別。

孩子的飲食攝取固然重要，但家長也切莫過於心急，避免運用賄賂或威脅手段，假使孩子是為了獲得獎勵或逃避懲罰而進食，反而會造成孩子焦慮或討厭的情緒。