南韓女星IU（李知恩）和男神李鍾碩去年底大方公開戀情，李鍾碩更坦言已暗戀女方十年，終於從朋友變成情人，甜蜜地告白：「IU的存在是依靠和力量」。IU今（30日）出席電影記者會，這也是她認愛後首度公開亮相，無預警宣布「新身分」，希望減低混淆的機會。

《雞不可失》李炳憲執導、編劇的最新電影《Dream》，改編2010年南韓首次出戰「無家者世界盃」的真實故事，主要演員為朴敘俊、IU，4月26日正式於南韓上映。為了宣傳新作品，IU 30日上午出席電影《Dream》記者會，她留著及肩黑髮，塗著粉嫩唇膏，身穿白色V領排釦套裝，腳踩包頭高跟鞋，露出一雙纖細美腿，狀態看起來絕佳。

記者會上，IU表示從事演員活動時，總是自稱李知恩，電影演員名單也是寫李知恩，但大家都叫她IU，且未來還是會繼續以歌手身分亮相，為了避免混淆，IU宣布：「反正我就是一個人，往後我都會是IU。」本名李知恩正式消失。

IU·PARK SEOJUN, The Movie 'DREAM' Press Call

《Dream》於2020年開拍，但遇到來勢洶洶的新冠肺炎，拍攝計畫不得不延遲，2022年3月終於前往匈牙利取景海外的鏡頭；殺青後，朴敘俊表示總算結束《Dream》遠征的拍攝期，雖留了一點遺憾，但能平安、順利地完成已心懷感恩，而IU第一次接演長篇電影，透露自己融入角色時變得開朗、輕鬆，感到很愉快，累積了很多回憶，盼望觀眾看《Dream》時能一起笑，並感受作品的溫暖。