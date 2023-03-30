劉德音表示，2022年因美中衝突、俄烏戰爭及兩岸議題產生許多不確定性，但台灣半導體產業成績仍然亮麗。全球半導體市場總銷售值達5735億美元、年增3.2％，而台灣半導體產業產值達4.8兆元（1623億美元）、年增達18.5％，其中晶圓代工製造及封測產業產值稱冠全球，產業總產值及IC設計產業產值則為全球第二。

劉德音指出，面對產業成長契機與全球情勢變局，協會受總統之託成立「半導體產業總統顧問委員會」（PCAS），並在近期提出「致總統台灣半導體產業建言書」，針對全球局勢、產業策略、研發創新、綠色製造、人才培育、勞動力發展等六大關鍵議題，釋出政府施政可採行的具體作為。

劉德音表示，雖然台灣半導體產業的生產製造技術領先全球，但為了維持長期競爭優勢，在基礎科學與前瞻研究部分，必須有更多鼓勵研發創新的經費與資源投入。同時，台灣必須發展生態系上游的關鍵自主技術，提高先進半導體設備與高階材料能在台灣生產的能力。

劉德音認為，近來美國加強對半導體設備、原物料出口管控的環境下，過去半導體零組件在中國大陸製造的生態可能發生轉變。台灣堅實的電子、工具機、機械、塑化相關產業，具有極高的潛力能更高度發揮與半導體產業間的綜效。

劉德音呼籲，政府應掌握此契機，建構半導體產業生態圈，引領產業升級，使台灣半導體產業在全球半導體產業持續成長的大趨勢下，繼續擔任台灣經濟發展先驅。