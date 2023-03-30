誰適合當賴清德副手 熱門人選之一鄭麗君點名這個人。（本報資料照）

前文化部長鄭麗君一直與駐美代表蕭美琴，是民進黨2024總統大選副手熱門討論對象，鄭麗君今天接受專訪表示，「媒體討論到的蕭美琴，是非常好的人選」。

目前是青平台基金會董事長的鄭麗君，今接受主持人王時齊專訪時，再度被問到賴清德副手問題時指出，「我沒有選舉的想法，我當然不能就是說我絕對不選，可是我的確很如實地跟大家報告，就是我沒有選舉的想法」。

她說，2020卸任後，大家一度說她要選什麼，但她都很如實跟大家說，「我沒有要選什麼」，最想做的就是陪伴孩子、陪伴家人，就是希望能夠來為台灣思考未來的下一步，台灣的遠景、建立平台，集結社會思考，因為這是她喜歡做的事，「相信黨內有比我適合的人」。「我覺得他們都比我適合，其實我也說過，可以不用討論我這個選項」。

被問到「如果今天賴清德考慮副手搭檔時來問你？會怎麼回答？」鄭麗君說，「我想目前不存在這樣的事」，黨內也沒有這樣討論，她個人也沒有這樣的想法，「三個沒有」。

她認為，黨內有許多人才都比她適合，她不適合代替賴清德點名，也不適合替黨內談這件事，「但是像您提到蕭美琴，我跟他認識多年，也有很深友誼，我也覺得他是非常優秀適合的政治人才」。

她說，她認識的美琴，是非常重要女性政治人才，除了友誼，客觀來看，蕭美琴既深耕在地，又有相當專業的國際外交才能，是非常重要政治人才，私下也是溫暖有溫度的正人物，且有平權價值跟人民站在一起，「媒體討論到美琴，是非常好的人選」。

她說，但她還是要強調，她不能代替賴清德統思考這個問題，「但是我還是重申，黨有很多適合的人才比我適合，就像蕭美琴，我真的沒有選舉的想法」。