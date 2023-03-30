64歲台商李先生5年內兩度心肌梗塞，期間接受1次心臟外科冠狀動脈繞道手術、3度心導管介入治療，最初動用了葉克膜、最後還是透過最新引進的Impella（左心室心臟幫浦）避免術中休克，終於成功打通兩條原生心血管並置入支架，李先生坦言期間包括動用醫療專機、自費手術、醫材耗費千萬元，但台中榮總心臟內科主任李文領不放棄，是支撐他戰勝病魔、救命恩人。

台中榮總今（30日）發表全台第一例以Impella（左心室心臟幫浦）救治的複雜堵塞型心臟病，該技術2022年從國外引進，病患李先生5年前在大陸經商時發作急性心肌梗塞，緊急轉送四川華西醫學院發現心臟三根血管嚴重堵塞，經花費280餘萬搭乘醫療包機回台接受開胸心臟繞道手術；未料2021年10又開又開始胸悶、心痛，就醫發現當初繞道所接的血管又完全堵塞。

他經友人介紹到台中榮總詢求李文領診治，

，檢查發現他原生三條主要的心臟動脈：右冠狀動脈從源頭就全阻塞，左迴旋枝則是從中段開始全阻塞，而剩下的唯一一條勉強可通的血管是左前降支，卻也是從源頭開始就支離破碎，同時每一條血管都併發嚴重的鈣化，硬如鋼管。

李文領說，由於再次外科繞道手術很困難、風險也高，因而建議採心導管介入治療，在原生血管以旋磨術將硬如鋼管鈣化狹窄處打通，2021年11月動用葉克膜輔助，進行左前降支旋磨術，經2個半小時手術終於打通，術後順利移除葉克膜，第二天就出院。

為讓其心臟功能回復到可以運動，2022年1月間李文領再度安排病患進行第二次心導管盼可以打開另一條已慢性全閉塞的左迴旋枝，唯鈣化嚴重，連旋磨手術的鑽頭都無法通過，在考量手術過長恐造成患者休克風險無勞而終；未料2022年11月患者突發生急性膽囊炎，考量其心臟功能不佳，手術摘除膽囊，麻醉風險大，只能置放膽囊引流導管。

唯李文領不放棄，建議採最新引進的左心室軸型幫浦(Impella)輔助心導管手術，今年1月再度進行迴旋枝旋磨手術，因為有了Impella維護病人血流順暢，讓團隊可以克服術中必定會出現的心因性休克，最終耗時4.5小時，成功打開慢性全閉塞的左迴旋枝，也完成藥物支架放置，心臟功能回復後，病人也在2月間接受膽囊摘除手術，告別100多天的膽囊引流導管。

李文領強調葉克膜是人工心肺機，而左心室軸型幫浦(Impella)可以說是人工心臟，可在手術中避免心臟功能差的患者取代手心室功能、避免休克，對複雜型心血管梗塞病患進行心導管介入治療時是一大利器，唯目前自費價格不斐，醫界也爭取健保有條件給付，嘉惠更多患者。