Ric（左）與石姓男子（右）出面控訴碟盤廠商。（胡欣男攝）

光芒煞車碟片。（車主提供）

「釧機」公司製造販售的「光芒」機車煞車碟盤，被車主控訴品質有問題、安全有疑慮，已有人在山路、北市一般道路上碟盤爆裂「炸盤」，導致煞車完全失靈，有人疑似因此車禍摔傷。面對車主質疑，釧機以「送專業分析檢驗」釐清為由，將毀壞的碟盤收回，時間久了，車主納悶檢測沒結果，一問之下才驚覺，對方竟將碟盤當廢棄物回收丟了，車主氣得痛罵：「根本是滅證！」

在桃園東眼山騎乘BWS載妻子跑山卻碟盤炸裂，只好請貨車把車拖下山的石姓男子說，他花4萬元買了前後2片碟盤，前煞爆裂失靈，他靠後煞停住機車，才沒摔下山谷或撞山壁。當下他就懷疑碟盤只是鐵製，跟廠商宣稱的「陶瓷複合式」不同，氣急敗壞拍下影片，怒轟根本詐騙。

被害車主透過YT拍影片控訴碟盤廠商，要求他們快去替產品保險，事後廠商表示已完成投保。（取自YT）

他與在台北市中山區摔車的Ric一樣，都把毀損的碟盤交給廠商分析檢驗，「要找出原因，才知道問題出在哪啊！」他本來是這麼想，儘管對方一開始沒投保產品責任險，但送驗至少能釐清到底是材料、製作或安裝哪個環節出問題，引頸企盼檢驗報告的他們，得到卻是錯愕的結局，廠商竟把碟盤當資源回收丟了。

廠商起初聲稱要把毀壞的碟盤送驗，最後卻當廢棄物資源回收。（車主提供）

釧機老闆吳騰飛回覆他們，「不好意思，我們只是單純認為因保固取回的毀壞品，已經無法再使用或任何利用，那就給資源回收做廢棄處理，沒有想到什麼其他的。」

石姓男子和Ric都直呼，這對他們來說，就是毀滅證據，完全沒經過當事人同意，反問：「東西我們買的，你沒問就把他丟了，不是侵占嗎？」原本在LINE加群組討論如何善後賠償的他們，得知吳騰飛如此回應，氣得退群。

而根據Ric自己找專家分析倖存的碟盤材質，他認為光芒碟盤的基底是用鋁合金，外層敷陶瓷金屬粉末，以樹脂黏著，熱壓也不可能超過300度，因為基底會融化，樹脂僅3％延展率，所以光在路上行徑間摩擦就足以超過3％，他研判這就是為什麼會爆碟盤的主因。

他說，重點是這種材料與製程，居然賣到2片4萬的價格，出事竟還說：「我幫你再做1片新的。」他嚇都嚇死了，摔車開刀住院5天，迄今還在回診，哪敢再用。他嘆氣說，分析完光芒碟盤的材質，背後涼一半，真的好在命大。

對於車友的質疑，釧機負責人吳騰飛在臉書公開聲明指出，發生原因為2021以後YAMAHA BWS車款採用的2023版本一般畫線碟盤樣式，其切削加工設定不適合該材料與設計導致瑕疵，正進行召回。日後BWS該車款同設計的產品，皆會更改製程確保安全性，至於其他的現行小車款式則無此問題。

對於此次有問題的產品，他表示依據產品保固立場，事發當下已向車主提議全額退款，影響所及的零組件協助後續修復或買回處理，待車主確認後進行。他說，經由此次事件，公司理解投保產品的責任險有其必要，目前已完成投保，會努力提供更完善的產品與服務。