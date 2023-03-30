民進黨中央黨部今（30）日召開記者會，批評新北市府使用大陸教材。對此，國民黨新北市議員葉元之諷刺，民進黨只要看到簡體字就跳腳，那乾脆立法讓台灣不准出現簡體字，民進黨人也不要去使用簡體字的新加坡、馬來西亞，因為會被統戰。

民進黨指出，新北市政府斥資510萬辦理《環境公民教育推廣計劃》，但使用的教材卻是簡體字，市府儼然成為了「大陸統戰教室」。民進黨並嘲諷新北市長侯友宜，指他連中華民國的繁體字都守護不了。

葉元之今則在臉書發文，怒嗆民進黨「是有多智X才會問這種話？」若民進黨擔心出現簡體字就會被統戰，那要不要立法、讓台灣以後不能出現簡體字？葉元之更調侃，民進黨人也別去新加坡和馬來西亞，因為兩國都是使用簡體中文，去到那邊就會被統戰，「好可怕啊！」

另外，國民黨文傳會副主委江怡臻指出，蔡政府的僑委會使用的教材也曾出現簡體字，此事還被綠委何志偉質詢；高雄市文化局2021年也被發現，在官方刊物《文化高雄》月刊上，使用簡體版的「愛」、「騰」字，她痛批，民進黨簡直是雙標黨。