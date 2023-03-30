王齊麟拜訪來自德國、好不容易取得台灣國籍的中醫師馬培德一家。（公視提供）

羽球國手王齊麟受公視節目《誰來晚餐14》邀請，拜訪來自德國且好不容易取得台灣國籍的中醫師、並且也熱愛觀看、參與運動賽事的馬培德一家；身為職業運動員相當不容易，必須有許多犧牲，王齊麟對此深有所感，他就曾因為訓練而錯過與同學一起參加畢業旅行的機會，說道：「我畢業旅行只參加過兩三次，可能剛好都是遇到比賽，所以跟同學互動就會比較少。」

王齊麟2020年東京奧運和李洋搭檔，獲得羽球男子雙打金牌，世界排名曾高達第二。被問到是何時開始想當專業的運動員？王齊麟表示：「我到國小三年級的時候，就確定我想要走羽球這條路」。因為從小就很喜歡打羽球，小時候在學校寫未來志向就是要成為羽球國手。今年27歲的王齊麟也分享：「我媽媽之前開玩笑說，因為她在懷我的時候還有在打球，所以我的球齡今年是第27年！」

馬醫師很好奇王齊麟在訓練的過程中，有沒有曾經想放棄的感覺？他非常堅定地回答：「沒有！」解釋因為自己是打從心底喜歡這項運動，在得知奧運項目中也有羽球時，目標就從成為國手改為希望能奪牌。他表示：「因為真的很喜歡這項運動，所以比較不會想放棄，我只會想說怎麼樣讓自己變得更好，怎麼樣可以不要再輸球了，因為輸球真的很難過。」

王齊麟也大方分享自己輸球後的慘況，整個人會呈現「不會講話，只會呆滯、放空」的狀態，笑說：「如果我輸球的話，那一整天就會失去語言能力，回家後就直接睡覺。隔天起來只會想著，我昨天哪裡打得不好，那我今天訓練要把不足的地方練回來，一直練、一直練、一直練！」